Одесса, Украина, 10 декабря, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Нападающий одесского футбольного клуба «Черноморец» Кирилл Попов после матча Украинской премьер-лиги (УПЛ) забыл, что ему нельзя говорить по-русски.

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После встречи 16-го тура УПЛ с «Кривбассом» Попов в разговоре с журналистами начал отвечать на вопросы по-русски. Но ему быстро подсказали, что нужно сменить язык, и форвард продолжил говорить уже на украинском.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ведёт борьбу с использованием русского языка в стране, несмотря на то, что он является родным для миллионов жителей. «Языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь 24 октября назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски.

11 октября министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общаться на русском языке в школах. При этом планируется не допускать разговоров на нём даже на переменах.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что киевский режим истребляет русскую культуру на подконтрольной территории. Он также отметил, что на Украине фактически запрещают русский язык.