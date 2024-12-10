Вашингтон, 10 декабря, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не вошёл в топ-10 самых популярных поисковых новостных запросов в 2024 году в Google. Это следует из отчёта сервиса Google Trends, опубликованного 10 декабря на его сайте.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

Самой популярной темой стали выборы в США. Второе место в рейтинге досталось запросу «экстремальная жара». Далее в списке идут Олимпийские игры, ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, и тайфун «Шаньшань», от которого пострадала Япония.

Во второй пятёрке «лидеров» находятся запросы об ударе Ирана по израильской территории в апреле, об июльском глобальном сбое техники на базе ОС Windows из-за приложения CrowdStrike и о покушениях на избранного президента США Дональда Трампа, которые произошли до его победы на выборах.

На девятом месте находится запрос о судебном процессе над братьями-убийцами Менендес в США, на десятом — о вирусе оспы обезьян.

Тема украинского конфликта заняла первое место в поисковых запросах в 2022 году. В 2023 году её уже не было в топ-10.

Как передавало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа в начале 2024 года заявил, что западное общество устало от конфликта на Украине. Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что в странах Запада меньше интересуются этой темой. Он называл это опасным феноменом и призвал бороться с ним.

В ноябре журнал Foreign Policy заявил, что у Запада не осталось политической воли для помощи Украине из-за усталости от конфликта. При этом, по мнению издания, любое мирное соглашение с Россией будет капитуляцией Киева и его союзников.