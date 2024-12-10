Киев, 10 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который снижает требования к тестированию кандидатов в судьи на коэффициент интеллекта (IQ). Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной рады, опубликованной во вторник, 10 декабря.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

В соответствии с изменениями, проходной балл тестирования интеллектуальных способностей для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде будет определять Высшая квалификационная комиссия судей.

Также теперь кандидаты смогут выбирать специализацию для квалификационного экзамена. Комиссия за 30 дней до испытания должна будет опубликовать его программу и перечень вопросов. Ход экзамена будут фиксировать средства видео- и звукозаписи.

Обязательное прохождение кандидатами в судьи тестирования на когнитивные способности ввели на Украине в 2023 году. Тогда проходной балл был не ниже 75%.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября Зеленский на встрече со студентами заявил, что может подписать закон, легализующий на Украине однополые союзы. На вопрос о том, подпишет ли он этот законопроект в случае его принятия Радой, он ответил «да». Этот комментарий аудитория встретила аплодисментами.