Москва, 10 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Маркетплейсы Wildberries и Ozon приняли решение приостановить продажи ингаляторов, пользующихся популярностью у детей и подростков. Об этом 10 декабря сообщили пресс-службы компаний.

ИА Регнум

Представители Wildberries отметили, что предложения с подобными товарами исчезнут из приложения и с сайта в течение суток.

В Ozon подчеркнули, что приоритетом для компании являются безопасность и здоровье покупателей. На площадке уже скрыли большую часть карточек с товарами. Вскоре заказать их будет невозможно.

Психолог Лариса Овчаренко в комментарии ИА Регнум назвала ингаляторы очередным объектом зависимого поведения. По её мнению, современные подростки чрезмерно увлечены модными трендами и массово стремятся стать частью любого явления или увлечения, находящегося на пике популярности в их среде.

«И даже если им совершенно не нравится вдыхание каких-то ароматических масел, то они будут это делать, потому что они считают себя классическими представителями подросткового сообщества. И быть вот в референтной группе — это самая важная задача возраста», — рассказала специалист.

Она отметила, что глобально это связано с желанием стать частью мира взрослых. Раньше для этого курили сигареты, пили алкоголь и употребляли бранные слова, теперь в моде ингаляторы. Она предположила, что через некоторое время дети забудут про аромаингаляторы, найдя для себя новый «тренд».

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря появилась информация о возможном снятии с продажи ароматических ингаляторов. Депутаты Госдумы обратились в Роспотребнадзор. Эксперты проверят состав аромаингаляторов на наличие запрещённых или ограниченных к обороту веществ.

В беседе с ИА Регнум 10 декабря бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что школьники используют ингаляторы ради удовольствия без медицинских на то показаний. Никто не может гарантировать, что дети вдыхают эфирные масла в безопасном для здоровья количестве, подчеркнул он.