Москва, 11 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Один из организаторов студенческого бала ПСТГУ (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) священник Филипп Ильяшенко заявил ИА Регнум, что данное мероприятие организовано для создания крепких православных семей. Молодые люди и девушки проходят тщательный отбор, чтобы стать участниками бала: проверяется наличие духовника и участие претендента в церковно-общественных служениях.

vk.com/X Студенческий бал ПСТГУ

В ряде Telegram-каналов 10 декабря появилась новость о том, что в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете организован жёсткий отбор для девушек, которые хотят принять участие в студенческом бале в Белом зале Геологического музея В. И. Вернадского. Претендентки должны иметь духовника, должны слушаться старосту группы, также одним из главных критериев является церковность девушки. При этом в публикациях сказано, что молодые люди попадают на бал автоматически и для них не применима рейтинговая система. Многие Telegram-каналы связали «дискриминацию женщин» с датой проведения бала, а именно 23 февраля 2025 года — Днём защитника Отечества.

Организатор бала священник Филипп Ильяшенко сообщил ИА Регнум, что данные публикации не имеют ничего общего с реальностью. По словам священнослужителя, критерии отбора к юношам и девушкам абсолютно одинаковые.

«Для всех одинаковые условия. Студенты должны прилежно учиться, быть верующими, принимать активное участие в жизни университета, помогать солдатам на СВО», — сообщил Ильяшенко.

Также отец Филипп рассказал, что основной целью данного мероприятия является знакомство примерных студентов друг с другом.

«Бал в первую очередь предназначен для создания крепких православных семей. Мальчики и девочки проходят отбор для участия в бале. Мы выбираем самых прилежных, воспитанных, отличающихся в учебе. Юноша, приезжающий на бал, не должен пить, курить и должен соблюдать правила дресс-кода бала. Девушки должны быть в скромных женственных платьях, с убранными волосами», — уточнили в университете.

Студенты ПСТГУ помогают бойцам СВО: плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи. На балу ПСТГУ будут работать благотворительные салоны, где можно купить вещи, которые сделаны руками студентов. Все вырученные средства будут направлены на помощь участникам СВО.