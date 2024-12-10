Дамаск, 10 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Al Hadath.

Sally Hayden/Global Look Press

По данным источников телеканала в департаменте военных операций, оппозиция выводит свои силы из городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Сирии Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства страны. По его словам, эту должность он будет занимать до 1 марта 2025 года.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.