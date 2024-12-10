Вашингтон, 10 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Армия США провела первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом 10 декабря сообщили в Пентагоне.

(сс) David B. Gleason

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — процитировало сообщение агентство Reuters.

Для перехвата применили американскую систему противоракетной обороны Aegis, связанную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре, американская компания Lockheed Martin проведёт испытания новой ракеты класса «воздух–поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) морского базирования в 2025 году. Судно, напоминающее патрульный катер Mk IV, оснащено четырьмя четырёхствольными пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые позволяют запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин. Ракеты JAGM могут быть использованы против беспилотных надводных кораблей и беспилотных авиационных систем.

В том же месяце США провели имитационный электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Согласно заявлению ВВС страны, тестовый электронный пуск без фактичного запуска МБР прошёл успешно. Подобные испытания проводятся два раза в год.