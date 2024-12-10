* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 декабря, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов директора турфирмы Андрея Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ — организация, признанная экстремистской и запрещённая в России). Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило ведомство, обновлённый список опубликован на его сайте.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Котов Андрей Евгеньевич, 21.07.1976 г. р., г. Иваново», — говорится в перечне.

В отношении Котова расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Фигурант уже находится под стражей.

Как передавало ИА Регнум, Котов был задержан 30 ноября. Он создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических туров. При обыске в его квартире в том числе изъяли различные секс-игрушки.

Минюст в марте внёс движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций.

Политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что это движение только кажется несвязанной сетью сообществ, но по всем признакам является экстремистской организацией. Последователи ЛГБТ призывают к противоправным действиям и вовлекают в них других людей. Эксперт также отметил, что часть сторонников движения демонстрировали нацистскую символику и оправдывали фашизм.