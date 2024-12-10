Курск, 10 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. За период вторжения в Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили 1366 предприятий и 1112 км дорог. Об этом 10 декабря на пленарном заседании заявил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

«Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 млрд 375 млн рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 млрд рублей», — отметил парламентарий.

По его словам, военные угнали на Украину все попавшие к ним комбайны и тракторы. Регион лишился более 300 тыс. свиней, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Со складов украинская армия украла 300 тыс. т убранного зерна.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Иванов также заявил, что ВСУ оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области. В них содержатся более 1100 мирных граждан. 45 детей в возрасте до 15 лет были вывезены на территорию Украины.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 8 декабря заявил о необходимости кардинально изменить систему оказания помощи жителям региона, дома которых пострадали от ударов со стороны ВСУ. Оказывать её нужно незамедлительно, особенно в период морозов, подчеркнул он.

Политик также выразил надежду, что территория Курской области будет освобождена от украинских формирований очень быстро. По его словам, после этого предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для чего необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона.