Москва, 10 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. При приглашении на работу в Россию мигрантов нужно ориентироваться на вахтовый метод. Об этом 10 декабря заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, именно приезжающие с трудовыми мигрантами широкие круги родственников образуют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру в России.

«Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Фадеев призвал создавать специальные центры для обучения русскому языку детей мигрантов, в первую очередь для тех из них, кто стал гражданином РФ. При этом он уточнил, что в этом случае нужно решить, где взять учителей для таких центров и на какие средства их создавать.

Ранее в этот же день правительство России 10 декабря утвердило правила размещения публикации в Интернете сведений о находящихся в стране незаконно иностранных гражданах. Эту информацию планируется обновлять на сайте МВД России в течение 24 часов после внесения таких лиц в реестр.

Президент РФ 9 декабря заявил, что ситуация с миграцией в стране должна быть комфортной для россиян. Путин подчеркнул, что мигранты должны знать язык страны, в которой они собираются жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.