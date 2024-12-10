Москва, 10 декабря, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Для обучения русскому языку детей мигрантов нужно создавать специальные центры. Об этом 10 декабря заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе заседания с президентом России Владимиром Путиным.

Илья Питалев/РИА Новости

«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, [для детей мигрантов] во всяком случае если речь идёт о российских гражданах», — сказал он.

Фадеев отметил, что при этом нужно ответить на вопрос о том, где взять учителей для таких центров и на какие средства их создавать, добавив, что СПЧ уже направил в Государственную думу письмо со своими предложениями по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 9 декабря поддержало с замечаниями законопроект, запрещающий принимать в школы не знающих русский язык детей мигрантов. Отмечалось, что документ нужно привести в соответствие с положениями международных договоров РФ, в частности, с соглашением стран СНГ о сотрудничестве в области образования.

Позднее в этот же день глава государства подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин уточнил, что мигранты должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.