Москва, 10 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. РФ теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Так, отвечая на слова члена СПЧ, главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой о том, что нельзя без волнения воспринимать происходящее в мире и последующее ужесточение российской ядерной доктрины, глава государства отметил, что России приходится не ужесточать, но совершенствовать этот документ. Однако появление такого оружия, как гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник», вообще минимизирует риск применения ядерного оружия.

«России теперь нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а «Орешник»… Появление «Орешника» минимизирует необходимость использования ядерного оружия», — отметил президент.

Впервые РФ применила ракетную систему «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске вечером 21 ноября.

Путин тогда сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Он добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Мощь ракеты сопоставима с ядерным оружием.