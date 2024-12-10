Дамаск, 10 декабря, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила корабли военно-морского флота Сирии, находящиеся в порту прибрежного города Латакия и в заливе Минет-эль-Бейда. Видео с последствиями удара 10 декабря опубликовал телеканал Al Arabiya.

Кадр из видео

На кадрах видны затонувшие корабли с покорёженными остовами, а также множество обломком. На некоторых судах начался пожар. Тел погибших не видно.

По информации газеты The Times of Israe, ЦАХАЛ нанесла удар по сирийским военным кораблям ракетами класса «море-море». Операцию провели вечером 9 декабря. Издание заявило, что это было сделано, чтобы оружие не попало в руки повстанцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Al Arabiya проинформировал, что ЦАХАЛ нанесла удар по сирийским авиабазам и уничтожила множество вертолётов и истребителей. Кроме того, она нанесла удар по инфраструктуре этих баз.

Ранее в этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки подошли на расстояние 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эту информацию и заявила, что израильская армия удерживает только буферную зону на Голанских высотах и подступы к госгранице.

9 декабря израильская армия нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и Латакии. Под удары попали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что спорные территории Голанских высот навсегда останутся под контролем Тель-Авива. По его словам, израильские власти «меняют облик» Ближнего Востока и хотят видеть другую Сирию, с которой смогут жить в мире.

В воскресенье, 8 декабря, Нетаньяху выступил с утверждением, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских военных по ливанскому движению «Хезболла», которое поддержало подавшего в отставку президента Сирии Башара Асада.