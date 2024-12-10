Москва, 10 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя этот вопрос поднимает значительное число граждан и политических деятелей. Об этом 10 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

Марина Круглякова/ТАСС

«Мы живём в каких реалиях — проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимает этот вопрос», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в России не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. В качестве одного из примеров, в случае которых, по его мнению, допустимо применение смертной казни, он привёл теракт в «Крокус Сити Холле».

26 июня председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что высший судебный орган считает недопустимым возвращение смертной казни. Он подчеркнул, что меры, предпринимаемые судом, направлены на противостояние угрозам в рамках Конституции.

Конституционный суд России в феврале 1999 года признал неконституционным вынесение смертного приговора при отсутствии суда присяжных. В ноябре 2009 года КС запретил выносить смертные приговоры любым судам.