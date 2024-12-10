Москва, 10 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В случае возвращения оценки за поведение в школах она должна быть равноценной с другими оценками. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Безусловно, нужно это обсудить, как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательное решение. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что этот вопрос нужно обсудить.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что введение оценок за поведение в школах позволит обезопасить учителей от проявления неуважения со стороны учащихся. Он отметил, что решение об оценке должен будет принимать педсовет. Вариативности шкалы не будет, лишь «неудовлетворительно» при плохом поведении. «Неуд» можно будет исправить, за него не станут выгонять детей из школ, подчеркнул он.