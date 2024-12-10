Владивосток, 10 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 15 декабря возобновит пассажирские перевозки из Приморья в Китай и Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости/Илья Питалев

«В международном сообщении выйдет на маршрут поезд №401/402 Гродеково (РФ)—Суйфэньхэ (КНР), отменный в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Также назначен новый поезд №645/646 Хасан (РФ)—Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда №651/652 Уссурийск (РФ)—Туманган (КНДР)», — указывается в заявлении.

Поезда Хасан—Туманган будут отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 15:30 по владивостокскому времени (8:30 мск), время в пути составит 17 минут.

Сейчас из Приморья в Китай можно добраться автобусами и самолётами, в КНДР — только регулярными авиарейсами из Владивостока до Пхеньяна.

Как передавало ИА Регнум, в начале года в правительстве Приморского края сообщили, что в КНДР в ближайшие годы завершится строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны с развитой инфраструктурой для приёма туристов из России. Также там сообщили, что 9 февраля в КНДР из Владивостока впервые после пандемии коронавируса прибыла туристическая группа россиян из 98 человек. Во время поездки туристы смогли увидеть достопримечательности Пхеньяна, посетить горнолыжной курорт Масикрён и ознакомиться с процессом строительства новой туристической зоны.