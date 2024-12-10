Москва, 10 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Государству и обществу необходимо обращать особое внимание на случаи агрессивного поведения детей. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава государства отметил, что, говоря о том, что среди детей с инвалидностью наблюдается более агрессивное поведение, стоит в первую очередь подумать о поведении и агрессивности среди всех детей.

«Это в целом, на мой взгляд, вопрос, требующий особого внимания со стороны и государства, и общественных организаций», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря один из учеников школы в Краснодаре во время конфликта в здании образовательного учреждения нанёс ножевые ранения другим учащимся. В результате этого пострадали пять школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Двое из них получили лёгкие ранения, остальные — травмы.

Раненым оказали необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение. Прокуратура региона начала проверку по этому факту, нападавшего задержали.

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина 16 октября 2023 года заявила ИА Регнум, что дети, как правило, становятся хулиганами из-за проблем в семье. Ввиду этого эксперт посоветовала родителям в первую очередь обратить внимание на собственное поведение.