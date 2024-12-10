Москва, 10 декабря, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения по поручению президента России Владимира Путина должно будет разработать порядок оказания помощи бездомным и людям без документов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева предложила определить порядок подобной помощи.

«Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной. Обязательно такое поручение будет дано. И с вашим участием постараемся это сделать», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что категория людей, без постоянного места жительства является очень уязвимой. Путин отметил, что если в стране стремятся помогать бездомным животным, то помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации является обязанностью.

«Если, конечно, мы сами — люди», — заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 1 ноября открылись мобильные пункты обогрева для бездомных на площадях возле пяти центральных вокзалов. По словам замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксаны Шалыгиной, в прошлом году такими пунктами в Москве воспользовались около 6,8 тыс. раз. Она отметила, что обратиться за помощью и укрыться от холода могут не только бездомные люди, но и все, кто столкнулся с трудностями.