Москва, 10 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Настроение бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, в многом зависит от того, в каком положении находятся их семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Илья Питалев/РИА Новости

«От того, как чувствуют себя члены семей ребят, которые участвуют в боевых действиях, от этого в значительной степени зависит их настроение и эмоциональное состояние, а значит и эффективность их работы», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что от этого в том числе зависит чувство самосохранения бойцов, их настрой во время нахождения на передовой, перед угрозой опасности.

Как передавало ИА Регнум, Путин в сентябре на встрече с главами регионов РФ назвал поддержку участников спецоперации и их семей не только служебным, но и нравственным долгом. Он отметил важность этого вопроса и призвал чиновников быть открытыми для честного диалога с людьми.

В октябре российский лидер потребовал от властей относиться к детям участников спецоперации как к своим собственным. Он призвал уделять им особое внимание.