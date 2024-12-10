Москва, 10 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести наряду с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) интегральную оценку знаний для выпускников школ.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Глава СПЧ Валерий Фадеев

«Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — заявил он в ходе заседания СПЧ с участием президента России Владимира Путина.

Глава СПЧ отметил, что ЕГЭ фактически является вступительными экзаменами в вузы и при этом в РФ нет интегральной оценки знаний, которые выпускники школ получили по всему спектру учебных предметов.

«Старшеклассники и их родители концентрируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Часть учебных предметов оказываются второстепенными, фактически ненужными», — добавил Фадеев.

Он также указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы, а не только тех предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Фадеев назвал ЕГЭ стержнем образовательной системы в РФ, у которого имеется множество плюсов. В числе таковых он назвал одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой вуз РФ и устранение коррупции при поступлении.

Глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов 4 декабря заявил, что ЕГЭ нанёс России травму, которая будет заживать несколько десятков лет. Он назвал внедрение в стране Болонской системы образования и ЕГЭ худшим из того, что можно было придумать.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 4 декабря отметила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией, а также над детьми и родителями. По её словам, ЕГЭ мог бы и должен был бы быть хорошей системой, однако этого не произошло.