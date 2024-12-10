Киев, 10 декабря, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Спецслужбы и военные аналитики на Украине не сумели правильно оценить потенциал России. Об этом 10 декабря заявил экс-спикер генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковник Владислав Селезнёв.

Global Look Press

«Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Не произошло так», — сказал он в эфире украинского телеканала «НТА».

По словам Селезнёва, в Киеве также ошиблись в оценке способности России производить в достаточном количестве оружие и беспилотники. Он напомнил, что некоторые украинские эксперты говорили, что у РФ никогда не появится возможность производить по 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов ежемесячно, а в реальности российский оборонно-промышленный комплекс производит их по 2 тыс. штук и даже больше.

Эксперт уточнил, что украинская сторона также переоценила возможности личного состава своей армии. При этом он усомнился в способности к продолжению боевых действий у украинских бойцов, подвергающихся на фронте серьёзному психоэмоциональному давлению.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Запада выбрали неправильную стратегию по отношении к Украине, но теперь боятся это признать. Он добавил, что западные санкции не работают, а военная помощь Киеву не влияет на обстановку на фронте.

Политолог Станислав Ткаченко 25 октября заявил ИА Регнум, что Запад хотел нанести России дипломатический и экономический удар в 2022 году, однако не смог верно оценить масштабы интеграции России в мировое сообщество и уровень БРИКС. Он также рассказал о длительном процессе выстраивания неподконтрольной Западу системы отношений.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что отечественные предприятия за 2023 год поставили в Вооружённые силы страны 140 тыс. беспилотников. В 2024 году соответствующий показатель планируется увеличить в 10 раз, добавил он.