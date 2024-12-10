Москва, 10 декабря, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Представители руководства США скоро начнут объявлять друг друга в розыск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Он прокомментировал слова члена СПЧ Александра Ионова, что американские власти объявили его в розыск. Президент отметил, что тут не о чем сожалеть.

«Мы все работаем здесь, живём здесь. Они пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Но это их проблема, а мы давайте будем решать наши», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Ионов вошёл в состав СПЧ в декабре прошлого года. Он также является главой Антиглобалистского движения России.

Ионов в июле 2023 года заявил, что США объявили на него охоту, назначив награду в $10 млн. Также на него выдали евроордер, чтобы помешать выезжать за границу и встречаться с представителями политических групп. Американский минюст обвинил правозащитника в распространении пророссийской пропаганды и вмешательстве в выборы в США.