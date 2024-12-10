Курск, 10 декабря, 2024, 16:01 — ИА Регнум. ВСУ оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области, сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 социальных объектов. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

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«Укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан. Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины», — отметил он.

Также он отметил, что в пыточных издевались над российскими военнопленными.

По его словам, на территорию Украины были угнаны и погибли более 300 тыс. свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Со складов было похищено около 300 тыс. тонн убранного зерна. Всего разрушено или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог и 36 мостов.

«Режим Зеленского и наёмники-головорезы со всего мира вторглись в Курскую область, платят за эти разбои высокую цену. 39 460 укрофашистов нашли свою смерть на курской земле, 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов превращены в груду металла», — заключил парламентарий.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн 7 декабря выразил надежду, что территория Курской области будет освобождена от украинских формирований очень быстро. По его словам, после этого предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для чего необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. Представитель Кремля подчеркнул, что она будет нормализована.