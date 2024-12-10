Москва, 10 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил о важности ответов на информационные атаки со стороны западных государств, соблюдая права человека внутри страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача — обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он также подчеркнул, что у России есть возможности, необходимые для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции. В число составляющих президент включил систему высшего образования, уникальные кадры, суверенные платформенные решения, а также различные льготы для IT-сферы.

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