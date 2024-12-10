Москва, 10 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Монументальное полотно «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, будет представлено в новом конгрессно-выставочном центре «ВДНХ Экспо».

Александр Герасимов «Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели»

Картина входит в десятку крупнейших в мире и ранее считалась утраченной. Однако в 2014 году ее обнаружили на цокольном этаже павильона, намотанную на вал. Она находилась в аварийном состоянии и для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику.

На сегодняшний день проведен первый этап реставрации ― консервация. Специалисты удалили загрязнения с поверхности картины и укрепили красочный слой при помощи специального клея, который связывает краску с грунтом, холстом и предотвращает ее осыпание. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».

Строительство нового конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо» (КВЦ) началось 1 августа 2024 года. В единую зону «Экспо» войдут реконструированный павильон № 75, объект культурного наследия — павильон № 70 «Москва» (так называемый «Монреальский») после реставрации, а также новый выставочный павильон № 69.

Конгрессно-выставочный центр «ВДНХ Экспо» станет главной профильной площадкой столицы для проведения форумов и конгрессов, крупнейшей в России платформой для организации выставок, конференций, концертов и иных форматов мероприятий. Здесь будут проводиться более 200 масштабных мероприятий в год.

21 ноября на главной выставке страны в павильоне № 1 «Центральный» открылась экспозиция Третьяковской галереи. «#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в этом павильоне после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Выставка продлится до сентября 2025 года.