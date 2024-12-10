Москва, 10 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания правозащитной организации в рамках межгосударственного объединения БРИКС.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) один из его членов Александр Ионов попросил президента РФ поддержать инициативу о создании в рамках БРИКС правозащитной организации.

По его словам, под эгидой этой неправительственной правозащитной организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал, на котором планируется размещать общедоступную итоговую информацию об отчётах по соблюдению прав человека в разных регионах мира.

«По поводу новой организации, нового центра — полностью с вами согласен, с вашими оценками… Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране… Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем всё, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно», — ответил на это глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря российский лидер рассказал, что все партнёры РФ по объединению БРИКС в целом согласились с идеей о создании общей инвестиционной платформы. Лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют ей гибко выстраивать отношения с другими странами, добавил Путин.

Замглавы РФ Сергей Рябков 30 ноября рассказал, что объединение БРИКС не получило отказов от стран, приглашенных стать его партнёрами. Дипломат отметил, что пока не все потенциальные партнёры организации завершили собственные внутренние процедуры, связанные с таким решением.