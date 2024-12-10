Москва, 10 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В столице пройдёт церемония вручения премии «Вызов». На пресс-конференции были объявлены лауреаты премии 2024 года, ими стали выдающиеся ученые, чьи открытия были признаны научным комитетом перспективными с точки зрения создания новых технологий.

Софья Сандурская/ТАСС

Премия призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения. В этом году вручается второй раз, и к четырем основным номинациям добавилась пятая — международная.

Всего в 2024 году на премию было подано 594 заявки из 34 стран мира. Церемония награждения пройдет 19 декабря в Москве. Лауреаты получат денежные призы в размере 11 млн рублей, а также памятные статуэтки.

По словам заместителя председателя правительства России, члена попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрия Чернышенко, технологическое лидерство — одна из национальных целей, которую определил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что создавать собственные прорывные технологии помогают наши талантливые изобретатели.

Премия «Вызов» отмечает и поддерживает научные разработки и проекты. «Перед учеными сейчас открываются широкие перспективы. К 2030 году расходы на российскую науку должны увеличиться до 2% ВВП, в том числе за счет внебюджетных средств», — отметил вице-премьер. Он добавил, что огромное значение имеет участие в научной сфере бизнес-сообщества, а фонд «Вызов» и одноименная премия являются ярким примером такой синергии.

Заместитель председателя правления Газпромбанка, член совета фонда «Вызов» Дмитрий Зауэрс отметил, что премия является драйвером популяризации науки и технологического развития. «Помимо премии «Вызов» фонд является организатором множества мероприятий, которые популяризируют науку, вовлекая учёных в более практико-ориентированные проекты, создаёт экспертное сообщество из учёных, которые могут предоставить качественную экспертизу бизнесу», — сказал он.

Зауэрс добавил, что проекты фонда «Вызов» — часть огромной экосистемы и для Газпромбанка, и для всей страны, помогающие ускорить достижение Россией технологического лидерства.

Президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер указал, что премия в этом году вышла на международный уровень. «Сейчас в мире есть большой запрос на беспристрастную, независимую и политически неангажированную научную премию. И поэтому мы решили в этом году вывести премию «Вызов» на новый уровень и учредить международную номинацию Discovery», — сказал он.

Лауреат в номинации «Перспектива» — Леонид Ферштат, доктор химических наук, заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, профессор базовой кафедры Института органической химии им. Н. Д. Зелинского НИУ ВШЭ. Он удостоен премии «За передовые исследования в области создания органических функциональных материалов многоцелевого назначения на основе высокоазотных молекулярных архитектур».

Лауреат в номинации «Инженерное решение» — Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, президент фонда развития нейтрон-захватной терапии «ФОРА». Премию «Вызов» он получил «За разработку компактного ускорительного источника нейтронов, пригодного для широкого круга исследований, в том числе для нейтронозахватной терапии».

Лауреат в номинации «Прорыв» — Евгений Антипов, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН. Солауреат: Артём Абакумов, кандидат химических наук, директор Центра энергетических технологий Сколковского института науки и технологий, заслуженный профессор Сколковского института науки и технологий. Они удостоены премии «За создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения».

Лауреат в международной номинации «Discovery» («Открытие») — Никос Логотетис, PhD по нейробиологии человека, директор Международного центра исследований мозга приматов (ICPBR), почётный директор Института биологической кибернетики им. Макса Планка. Он удостоен премии «За основополагающий вклад в создание метода функциональной магнитно-резонансной томографии и введение его в повседневную научную и клиническую практику для исследования активности мозга человека».

Лауреат в номинации «Учёный года» — Валерий Тучин, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией лазерной диагностики технических и живых систем ИПТМУ РАН, заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН. Он отмечен наградой «За выдающийся вклад в области наук о жизни, а также в новую междисциплинарную область знаний и технологий — биофотонику».