Москва, 10 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Необходимо снизить перегруженность врачей и педагогов отчетами. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Он выразил надежду, что члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) помогут в решении данного вопроса.

«Честно говоря, мы постоянно в последнее время об этом говорим, о перегруженности различными отчётными документами и врачей, и педагогов. Давно говорим, и все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много», — заявил президент.

Путин согласился с тем, что педагоги нуждаются в большем количестве времени для непосредственного обучения и воспитания подопечных. Для этого необходимо сокращать бюрократическую часть работы, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить бюрократические нагрузки педагогов, связанные с излишней отчетностью. По его словам, поступало много жалоб от учителей на то, что нагрузка, связанная с отчётностью, очень непростая.