Москва, 10 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является стержнем российской образовательной системы, у которого есть много плюсов. Об этом 10 декабря заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене. Но сегодня ЕГЭ — стержень образовательной системы, и у ЕГЭ есть очевидные плюсы. Это одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны. Это устранение коррупции при поступлении в вузы», — доложил он президенту РФ Владимиру Путину на заседании СПЧ.

Фадеев отметил, что ЕГЭ фактически являются вступительными экзаменами в университеты, а в стране нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов.

Он подчеркнул, что старшеклассники и их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, при этом часть учебных предметов оказываются второстепенными и фактически ненужными.

При этом Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников российских школ.

«Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ. Значит, нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ. Например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — предложил глава СПЧ.

Он уточнил, что этот балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения предмета. При этом, по его словам, средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ЕГЭ нанёс России травму, которая будет заживать несколько десятков лет. По его словам, внедрение в стране Болонской системы образования и ЕГЭ — худшее, что можно было придумать.

В июне депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить ЕГЭ. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что содержание единого госэкзамена зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к нему родители вынуждены нанимать репетиторов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на призывы отменить ЕГЭ, назвал этот способ проверки знаний объективным. Он отметил, что утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена больше не поступает. По его словам, большинство противников ЕГЭ не могут предложить ему альтернативу, а только плохо высказываются об экзамене.

30 октября Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в виде госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу не поддержало в том числе и российское правительство.