Москва, 10 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 декабря подчеркнул важность работы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», — заявил он в ходе заседания совета.

Президент также отметил, что члены СПЧ регулярно посещают исторические территории России — Донбасс и Новороссию, узнавая о нуждах их жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря российский лидер в Международный день прав человека высоко оценил работу СПЧ. Он подчеркнул, что члены совета, несмотря на сложность поступающих от людей обращений, стремятся сделать всё возможное для их решения. Путин поблагодарил их за неравнодушие и душевную щедрость.

В июне Следственный комитет сообщил, что сумма ущерба, причинённого новым регионам и приграничным районам преступлениями Киева, превысила 734 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах эксперты СК провели почти 7,5 тыс. экспертиз по разрушенным объектам, расположенным в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.