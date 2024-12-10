Москва, 10 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Необходимо систематизировать российское законодательство в цифровой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

РИА Новости / POOL

«Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области, закрепить права и обязанности всех участников — от государства до пользователей, создать прозрачную, понятную цифровую среду», — отметил он.

СПЧ всегда ставит в приоритет права человека, неприкосновенность его частной жизни, подчеркнул Путин. Он пообещал, что предложения правозащитников включат в разрабатываемый Цифровой кодекс. О необходимости этого документа говорили ещё на встрече в 2021 году.

«Любые технические решения и новшества всегда останутся лишь средством. Цель — это, безусловно, человек, его удобство, комфорт, безопасность, личное и профессиональное развитие», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин в октябре подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по развитию цифровых платформ. Её цель — обеспечить взаимодействие в сфере развития экосистем цифровой экономики и цифровых систем, а также разработка механизмов регулирования. Возглавил группу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

9 декабря российский лидер отметил важность правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, использованием искусственного интеллекта и больших данных. Он призвал не только добиваться эффективного использования технологий, но также обеспечить безопасность граждан, в том числе права на личную жизнь.