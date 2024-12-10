Москва, 10 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В ближайшие три года четверть расходов федерального бюджета будет направлена на социальные обязательства. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин

«Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства», — отметил глава государства в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он подчеркнул, что выделение финансов на соцобязательства правильнее будет назвать инвестициями. По словам российского лидера, направляя средства на зарплаты, здравоохранение, образование и иные социальные нужды, государство вкладывается в человеческий капитал и народосбережение.

Как сообщало ИА Регнум, президент 1 декабря подписал закон об утверждении федерального бюджета РФ на 2025 год. Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей. В 2026 году ожидается рост доходов до 41,841 трлн рублей, в 2027 году — до 43,154 трлн рублей.

Путин также подписал закон, который предусматривает индексацию материнского капитала, а также закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей.