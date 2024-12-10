Москва, 10 декабря, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Грузия проинформировала РФ о задержании 15 российских граждан на митингах в Тбилиси. Об этом 10 декабря сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

ТАСС/Александр Патрин

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 декабря двое российских граждан находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания. При этом один задержанный был освобождён в связи с истечением 24-часового срока, ещё семеро — в связи с истечением 48-часового срока.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря МИД Грузии уведомил секцию интересов РФ о задержании четырёх граждан России на митингах в Тбилиси. Глава российского диппредставительства Дмитрий Трофимов призвал находящихся в Грузии россиян воздерживаться от участия в акциях протеста и держаться подальше от мест их проведения.

28 ноября в Тбилиси активизировались протесты. Поводом стало объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с украинским майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

9 декабря Кобахидзе отметил, что МВД Грузии в течение пяти дней смогло нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия. Чёткие действия правоохранителей позволили пресечь попытку «майдана» в республике, добавил политик.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отмечал, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.