Москва, 10 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил работу Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в вопросе поддержки участников спецоперации.

Александр Казаков/РИА Новости

«Отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям», — заявил он во время заседания совета.

Глава государства также добавил, что члены СПЧ в своей работе находятся в тесном контакте с Общественной палатой РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО. Доложить о результатах этой работы будет необходимо до 1 марта 2025 года.

Российские власти утвердили целый ряд льгот и мер поддержки для участников СВО. Так, 23 ноября глава государства подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам спецоперации. Это решение будет распространяться на принимающих участие в СВО военных, которые подписали контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев.

Новый документ также уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.