Москва, 10 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 декабря, в Международный день прав человека, высоко оценил работу Совета по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодном заседании.

Александр Казаков/РИА Новости

«Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово «заступничество». Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что члены совета, несмотря на сложность поступающих от людей обращений, стремятся сделать всё возможное для их решения. По его словам, не последнюю роль в этом играют авторитет, заслуженный ежедневной напряжённой работой, умение отстаивать свою позицию, убеждать в ней других и находить компромиссы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 10 декабря отдельно отметил работу СПЧ в вопросе поддержки участников спецоперации. По его словам, важен тесный контакт с Общественной палатой и волонтёрскими организациями, с фондом «Защитники Отечества». Члены совета многое делают для обеспечения участников спецоперации на передовой, в том числе продукцией так называемого народного ОПК, добавил он.