Донецк, 10 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) началось неорганизованное бегство частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces

«Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные. Но организованное сопротивление подразделений ВСУ в самом городе пока продолжается», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов добавил, что бои перекинулись, в том числе, в западную часть города. По его словам, российские войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета, при этом ВСУ возвели основные укрепрайоны в районе трубного завода и ТЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря украинское издание «Страна. ua» написало, что бойцы ВСУ в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее Курахово фактически окружены. Уточнялось, что это произошло после прорыва российских военных к населённому пункту Успеновка.

В силовых структурах 5 декабря рассказали, что ВС России перерезали трассу Курахово ― Запорожье в ДНР, фактически лишив украинские формирования шансов выйти из города. Оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена, добавил представитель силовых структур.

4 декабря Рогов заявил, что большинство территорий в Курахово находится под контролем российских войск.