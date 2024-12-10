Киев, 10 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Главный флаг Украины был снят с флагштока около монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом 10 декабря сообщили в городской администрации.

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«Флаг временно сняли для замены полотнища», — уточняется в Telegram-канале горадминистрации.

Он получил повреждения из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене в Киеве намерены до конца 11 декабря.

Сам флагшток имеет высоту 90 м и весит 32 т. Размер флага составляет 16 м на 24 м.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году главный украинский флаг уже страдал от нападок погоды. В ноябре он получил значительные повреждения. Полотнище приспустили ещё накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра разорвали его пополам. Власти водрузили новый флаг, как только улучшилась погода.

Флаг Украины подняли в ночь на 24 августа 2020 года, ко Дню независимости страны. По задумке создателей конструкции, флаг должен быть виден практически из любой точки Киева. Четыре дня спустя самый большой флаг порвался. Как пояснил общественный деятель Иван Проценко, он просто треснул. Сотрудники коммунальных служб заявили, что у них есть пять запасных полотнищ, сшитых из разных видов ткани.