Москва, 10 декабря, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области за сутки нанесли поражение 12 бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые действия велись в районах населённых пунктов Гуево, Леонидово, Лебедевка, Мартыновка, Малая Локня, Никольский, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина и Свердликово.

Всего за сутки ВСУ потеряли более 200 военных, восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два миномёта. С момента вторжения в регион противник лишился более 39 660 бойцов.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные выбили ВСУ из села Плёхово в приграничье Курской области. Отмечалось, что ведётся зачистка населённого пункта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 7 декабря выразил надежду, что территория региона будет освобождена от украинских формирований очень быстро. По его словам, после этого предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для чего необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. Представитель Кремля подчеркнул, что она будет нормализована.