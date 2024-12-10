Екатеринбург, 10 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге должница по алиментам спряталась в диване от пришедших к ней судебных приставов. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По его данным, женщина задолжала своему сыну 140 тыс. рублей алиментов. Судебные приставы уже привлекали её к административной ответственности за неуплату, в прошлый раз её арестовывали на 10 суток.

Во время поисков должницы приставы пришли домой к её сожителю. Дверь долго не открывали, но потом мужчина все-таки пустил их в квартиру, сказав, что в доме никого больше нет. При обыске в квартире сотрудники службы решили открыть диван и обнаружили там женщину. Против неё будет возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум 22 ноября, в Перми приставы забрали невесту в суд прямо во время бракосочетания из-за задолженности по алиментам на четырёх детей. Сотрудники ведомства получили информацию о том, что 34-летняя местная жительница собирается выйти замуж, и сделали запросы в ЗАГСы. Получив ответ от одного из дворцов бракосочетания с указанием даты и времени регистрации, посетили торжество в назначенный день под видом гостей.

Дождавшись окончания церемонии, пристав поздравил женщину и составил в отношении неё протокол об административном правонарушении. Затем новобрачную доставили в суд.