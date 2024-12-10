Минск, 10 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Для нового российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» используется белорусская пусковая установка. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему [президенту России Владимиру Путину] сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», — сказал он в ходе встречи с работниками предприятия «Пожснаб», слова Лукашенко привела пресс-служба белорусского президента.

По словам президента Белоруссии, он также предложил Путину, чтобы пусковые установки для «Орешника» делала белорусская сторона на Минском заводе колёсных тягачей, который может производить и более серьёзные машины.

Белорусский лидер напомнил, что затем президент РФ принял решение о размещении «Орешника» в республике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Лукашенко заявил, что белорусские власти будут размещать российские ракеты «Орешник» из расчёта минимального расстояния до объектов поражения. По его словам, для этого есть три десятка площадок.

Белорусский лидер 6 декабря попросил президента России разместить «Орешник» в республике. Он также предложил, чтобы в случае положительного решения этого вопроса Минск мог самостоятельно выбирать возможные цели для ударов этого оружия.

Путин в ответ заявил, что «Орешник» в Белоруссии можно будет разместить уже во второй половине 2025 года. Глава государства отметил, что к тому моменту российский военно-промышленный комплекс увеличит производство этого оружия.