Курск, 10 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строго режима наёмника Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, участвовавшего во вторжении в Курскую область. Об этом 10 декабря сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Кадр из соцсети

Следствие установило, что злоумышленник в августе 2024 года в составе украинских сил незаконно вторгся на российскую территорию и участвовал в вооружённом конфликте. Он также получал за это деньги.

Суд признал ОʼБрайена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»). Злоумышленник с сентября находится в международном розыске. Суд также постановил конфисковать у осуждённого деньги, полученные в ходе совершения преступления, в размере 1,3 млн рублей.

«Срок наказания исчислять после вступления приговора в силу, в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента пересечения госграницы либо с момента фактического задержания на территории РФ», — процитировали приговор в Telegram-канале пресс-службы судов.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело против 36-летнего ОʼБрайена возбудили в сентябре. Следствие установило, что он был инструктором у украинских военных, а потом решил лично принять участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника.