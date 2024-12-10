* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 10 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России клипа рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России физлицом-иноагентом) и музыканта DJ Smash (Андрей Ширман) на песню «Новая волна», вышедшую в 2021 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Кадр из видео

«В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей», — написала пресс-секретарь в своём Telegram-канале.

На опубликованных ею кадрах с заседания судья отмечает, что специалисты, анализировавшие клип, нашли в нём признаки идеологии АУЕ (движение запрещено в России как экстремистское) и ЛГБТ (движение запрещено в России как экстремистское).

«Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска. По техническим причинам», — добавила Лебедева.

Она также рассказала, что Моргенштерн (или его представитель) получил повестку в суд по почте, но на заседание артист не явился.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стала известна причина признания Моргенштерна иноагентом. Ею стала политическая деятельность музыканта в интересах иностранного источника. Речь идёт в первую очередь о треке «12», а также о его публикациях в соцсетях, указано в судебных документах. В Telegram-канале артиста освещались события политического характера, комментарии музыканта к которым отражали его негативную оценку решений российской власти.

В январе 2024 года Моргенштерн был оштрафован за нарушение закона об иноагентах на 50 тыс. рублей. В июне прокуратура Москвы потребовала возбудить против певца уголовное дело, поскольку его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом шоумен продолжал распространять в соцсетях материалы без указания статуса иноагента.