Москва, 10 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки об увеличении с 1 января штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Согласно поправкам, размещённым в думской базе данных, изменения вносятся в ряд статей главы 12 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, предлагается увеличить штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с 30 тыс. до 45 тыс. рублей, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Также с 30 до 45 тыс. рублей вырастут штрафы за передачу управления автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Также штраф за проезд на «красный свет» или запрещающий жест регулировщика будет увеличен с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Штраф за повторное нарушение увеличится с 5 до 7,5 тыс. рублей.

Штраф за превышение скорости более чем на 80 км/ч вырастет до 7,5 тыс. рублей, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — до 750 рублей, за выезд на встречную полосу — до 7,5 тыс. рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей.

Кроме того, штраф за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от 1,5 тыс. рублей до 2250 рублей, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей, за нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября автоэксперт Пётр Баканов заявил, что повышение штрафа за отсутствие полиса обязательного страхования (ОСАГО) призвано снизить количество людей, которые пренебрегают его оформлением по разным причинам. Принимая такие меры, государство пытается дать понять, что езда без полиса будет больно бить по карману.

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.