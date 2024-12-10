Геническ, Херсонская область, 10 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Временно оккупированный украинскими формирования Херсон превратился в мёртвый город, на улицах которого нет людей. Об этом 10 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости

По словам главы региона, он испытывает боль за Херсон.

«Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мёртвый город, на улицах нет людей», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сальдо уточнил, что пропаганда киевского режима не показывает полную и реальную картину происходящего в Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Сальдо рассказал, что украинская армия готовит временно подконтрольный киевскому режиму Херсон к наступлению Вооружённых сил России. Он отметил, что в данный момент Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут подготовить наступательные действия на этом участке фронта из-за переброски сил в приграничные районы Курской области.

Глава назначенной Киевом так называемой областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин 1 декабря сообщил о повреждении взрывами складских помещений во временно подконтрольной ВСУ части региона. При этом он не стал уточнять, где именно расположены объекты, получившие повреждения.