Москва, 10 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Курьерские службы в Москве испытывают острый дефицит работников перед приближением Нового года, поэтому компании готовы платить от 200 тыс. до 360 тыс. рублей в месяц. Это следует из данных сервисов доставки и портала HH.ru.

РИА Новости

«Соискателям с водительскими правами за новогодний спринт обещают уже 360 тыс. рублей. И дают при этом корпоративный автомобиль», — говорится в материале издания «Коммерсант», опубликованном 9 декабря.

По информации журналистов, службам доставки для исполнения предновогодних заказов дополнительно требуются 15 тыс. курьеров. В ноябре за эту работу в столице платили не более 7 тыс. рублей в день, а теперь повысили до 12 тыс. рублей, но людей всё равно не хватает.

Гендиректор Dostavista Дмитрий Зубков заявил, что ближе к праздникам стоимость доставки может вырасти в полтора-два раза. Компании приходится придумывать, как привлечь больше курьеров.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря издание РБК сообщило, что средняя заработная плата курьеров в России в 2024 году с января по ноябрь выросла на 15% и составила 115,6 тыс. рублей в месяц. Их зарплата стала больше, чем у работников сферы IТ, которые в среднем получают 114,2 тыс. рублей. При этом службы доставки предлагают сотрудникам гибкий график смен, дополнительные социальные гарантии и различные бонусы.

Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов 2 декабря заявил, что популярность служб доставки создаёт серьёзные проблемы для российской экономики. Они привлекают в сферу услуг много трудовых ресурсов, которые можно было бы использовать в отраслях, которые важны для развития страны. По данным ведомства, в России около 1,5 млн курьеров и 500 тыс. упаковщиков.