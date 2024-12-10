Москва, 10 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Центральный университет и Институт AIRI запускают совместную лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования. Руководителем лаборатории будет ученый мирового масштаба, профессор Александр Горбань.

Фото из личного архива Проф А. Горбань

Создание совместной лаборатории ускорит прогресс в области искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, интеллектуальной обработки данных и математического моделирования благодаря междисциплинарному взаимодействию и синтезу знаний.

В лаборатории будут проводить фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес. Это позволит подготовить ученых нового поколения. Кроме того, студенты вуза получат возможность написания диплома под руководством профессора с мировым именем и дальнейшего построения научной карьеры.

Среди направлений деятельности лаборатории — мультиагентные гетерогенные системы искусственного интеллекта, искусственный интеллект и шестая проблема Гильберта, в том числе новые поколения физических моделей с гибридизацией фундаментальных моделей и систем машинного обучения. Кроме того, ученые будут проводить практический анализ больших коллекций разнородных данных из различных областей.

«После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее», — заявил профессор Центрального университета, ведущий научный сотрудник AIRI и руководитель новой лаборатории Александр Горбань.

Горбань подчеркнул, что после выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания. По его словам, синергия фундаментальных знаний, науки и бизнеса — система, которая есть у Центрального университета и которую ему хотелось бы видеть во многих российских вузах.

«Центральный университет привлекает ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, включая таких выдающихся ученых, как Александр Горбань, создавая уникальную среду для обучения студентов», — сказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

По словам Ивашкевича, созданная в сотрудничестве с Институтом AIRI лаборатория не только открывает доступ к передовым разработкам в сфере ИИ, но и культивирует междисциплинарный подход, воспитывая универсальных ученых, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и решать сложные задачи.

«Это значительный шаг к развитию отечественного ИТ-сообщества и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране, позволяющий будущим поколениям принимать непосредственное участие в создании инновационных решений в этой стратегически важной сфере под руководством признанных ученых с мировым именем», — отметил он.