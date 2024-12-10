Хельсинки, 10 декабря, 2024, 14:13 — ИА Регнум. После появления у России новой баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» у западных стран осталось только два варианта дальнейших действий на Украине. Такое мнение 10 декабря высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В качестве примера эксперт привёл цитату из публикации американского журнала The National Interest о том, что появление новой российской гиперзвуковой ракеты на поле боя означает, что ни одна из стран Запада не находится в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Галузин 9 декабря заявил, что Запад услышал сигнал России о планах по размещению комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. По мнению дипломата, в западных странах не только зафиксировали этот сигнал Москвы, но и восприняли его очень серьёзно.

Газета The Washington Post 30 ноября написала, что новый российский гиперзвуковой комплекс даже в неядерном исполнении может грозить катастрофическими последствиями для стран Европы. Эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Декер Эвелет заявила изданию, что «Орешник» сможет доставить в страны региона шесть ядерных боеголовок за 15–20 минут, а из-за скорости и траектории его полёта эту ракету крайне трудно будет перехватить.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 декабря назвал чётким посланием России кураторам киевского режима испытание «Орешника», успешно проведённое российскими военными. Он добавил, что Москва этим показала, что может использовать оружие такой мощности для возмездия и упреждения.