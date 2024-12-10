Бразилиа, 10 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Виде-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства на период госпитализации действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом 10 декабря сообщила газета Globo со ссылкой на секретариат по связям с общественностью при президенте.

Global Look Press

В официальном графике Алкмина значилось мероприятие в Сан-Карлосе, после которого он должен был вернуться в столицу. Однако встречу отменили. В правительстве заявили, что вице-президент вернётся раньше запланированного срока.

Изменения связаны с официальным визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В программу входит двухстороння встреча, подписание ряда документов и обед в министерстве иностранных дел Бразилии. Вице-президент лично примет словацкого политика.

Также должны были состояться встречи с рядом членов правительства. Пока неизвестно, проведёт их Алкмин, или беседы перенесут.

Министр секретариата связи Пауло Пимента отметил, что состояние да Силвы врачи оценивают как стабильное. Однако он останется под наблюдением врачей в течение нескольких дней. Правительство прорабатывает возможность формально не отстранять президента от должности, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум 10 декабря, президент Бразилии успешно перенёс трепанацию черепа, которая потребовалась для удаления субдуральной гематомы. Он находится в отделении интенсивной терапии больницы под присмотром медиков. Он должен оставаться там в течение 48 часов после операции.

19 октября президент Бразилии упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика, однако из-за происшествия он не смог лично приехать на саммит БРИКС в Казани. Делегацию страны возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.