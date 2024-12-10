Нижний Новгород, 10 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь состоялось в Минске. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, информационных технологий.

Пресс-служба правительства Нижегородской области XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь

«Традиционно важная тема в наших отношениях — это промышленная кооперация. Благодаря активной и последовательной позиции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы серьёзно совместно развили площадку нижегородского предприятия «Нижэкотранс» по производству трамваев и электробусов. Интересует последовательное развитие этого проекта, увеличение его мощности и модельного ряда продукции. Развивается и взаимодействие по поставкам автокомпонентов», — заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались предметно другие направления сотрудничества. «В ходе нашей встречи с губернатором обсудили целый ряд предметных направлений, это и возможное производство аварийно-спасательной техники, и возрождение белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительного комплекса Нижегородской области. У нас есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов не только для пассажирских перевозок, но и для проведения работ непосредственно на водных путях. Успешно мы работаем совместно с Нижегородской областью и в сфере строительства социальных объектов», — подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Глеб Никитин и Роман Головченко

Глеб Никитин подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении существующих связей и реализации новых проектов. «Республика Беларусь традиционно занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнёров нашего региона. У нас ещё очень много направлений совместного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, науки и образования, культуры, мемориальной деятельности. Также ставим серьёзные задачи по укреплению сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации», — отметил Глеб Никитин.

На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Неймарк» и республиканским унитарным предприятием «Центр цифрового развития», а также несколько соглашений и договоров о сотрудничестве, поставках продукции между различными компаниями Белоруссии и Нижегородской области.

В ходе деловой поездки в Белоруссию губернатор Глеб Никитин встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе встречи Лукашенко обратил внимание на значительный потенциал российско-белорусского сотрудничества, включая взаимодействие с Нижегородской областью. «Было бы неплохо, если бы мы создали торговый дом по продаже белорусской продукции — не только продовольствия, но и промышленных товаров для людей, товаров народного потребления», — заявил президент республики.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Встреча Глеба Никитина с Александром Лукашенко

Глеб Никитин подтвердил заинтересованность региона в дальнейшем усилении сотрудничества в рамках Союзного государства. Он добавил, что Нижегородская область уже ведёт работу по созданию Белорусского национального торгового центра. «Мы этот вопрос не просто прорабатывали, даже с соответствующими партнёрами подобрали объект для размещения центра», — отметил губернатор Нижегородской области.

Никитин поднял вопросы сотрудничества и в других сферах. «Мы очень сильно ценим уровень наших гуманитарных взаимоотношений и роль Республики Беларусь в культурном развитии на общем пространстве Союзного государства. Конечно, хотели бы сделать максимально доступными для наших детей такие мемориальные места, как музей Великой Отечественной войны, мемориалы в Бресте, Минске», — отметил Никитин.