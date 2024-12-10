Тбилиси, 10 декабря, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Тбилиси перед дворцом президента Грузии установили поезд за несколько дней до президентских выборов.

Скриншот страницы Саломе Зурабишвили в социальных сетях

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в соцсети и опубликовала фотографию.

Этот поезд, предположительно, является новогодней декорацией, установленной властями Тбилиси.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября парламент Грузии назначил на 14 декабря проведение очередных президентских выборов. Инаугурация избранного президента должна пройти 29 декабря.

28 ноября власти Грузии решили приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После этого возобновились протесты в Тбилиси.

В Тбилиси 7 декабря сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали. Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, активно использовали пиротехнику, пытались поджечь здание парламента. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты.

Родившаяся во Франции Зурабишвили поддержала прозападную оппозицию, а также заявила, что не будет складывать полномочия, которые истекают у неё в декабре. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.

Кобахидзе 9 декабря отметил, что МВД Грузии в течение пяти дней смогло нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия. Чёткие действия правоохранителей позволили пресечь попытку «майдана» в республике, добавил политик.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отмечал, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.